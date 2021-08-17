Üye Girişi
Anasona alternatif, turşuluk salatalık - Son Dakika

Anasona alternatif, turşuluk salatalık

17.08.2021 11:16
Anasona alternatif, turşuluk salatalık, System.String[]

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez dikimi yapılan turşuluk salatalık, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez dikimi yapılan turşuluk salatalık, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'de anasonun başkenti olarak bilinen Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez 12 dönümlük alanda turşuluk salatalık ekimi yapıldı. Tüccarla anlaşmalı yapılan turşuluk salatalık iki günde bir toplanıyor. Yaklaşık 600 kilogram toplanan ürün toptan 3 TL'den satılıyor.

Denizli'de yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle anasonun başkenti olarak bilinen Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesinde üründe yüzde 50 ye yakın kayıp yaşandı. Artan girdi maliyetleriyle birlikte tüccar tarafından anasona geçen yılki fiyat verilince çiftçi alternatif ürün arayışına girdi. Belevi Mahallesinde bu yıl ilk kez çiftçi Nihat Urhan tarafından 12 dönümlük araziye anlaşmalı olarak haziran ayında turşuluk salatalık ekimi yapıldı. 45 gün sonra hasadına başlanılan turşuluk salatalık iki günde bir toplanıyor. Her toplamada yaklaşık 600 kilogram hasat edilen ürün kilogramı 3 TL'den toptan alıcı buluyor.

Turşuluk salatalık hasadının iki ay daha devam edeceğini, havaların sıcak gitmesiyle birlikte hasat süresinin de uzayacağını anlatan çiftçi Urhan, "Çal Belevi Mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Belevi'nde bu yıl ilk kez turşuluk salatalık ektik 12 dekar. Belevi deyince akla anason geliyor. Kuraklıktan bu yıl az olmuştu, bizde alternatif olarak kendimiz, bunu düşündük. Damlama sistemi kurduk 12 dekar. Günlük 500 - 600 kilogram ürün topluyoruz. Ortalama 3 TL'den anlaştığımız yere veriyoruz. Alternatif ürün güzel. İlk defa bu bölgede biz ürettik. İnşallah herkese de teşvik olur. Güzel bir şekilde ürünümüzü kaldıracağız. Ortalama 1,5 ay sürüyor. Havalar sıcak gittiği sürece döküm devam ediyor" dedi.

Anlaşmalı üretimle Belevi Mahallesinde üretilen turşuluk salatalıklar tüccar tarafından boylama işlemine tabi tutulduktan sonra Denizli ve çevre illerdeki hallere gönderiliyor. - DENİZLİ

Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık
Anasona alternatif, turşuluk salatalık

Türk Lirası, Denizli, Çiftçi, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Anasona alternatif, turşuluk salatalık - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde 11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi 11:10 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı 10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 09:29 Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 08:09 "Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 07:58 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
11:09 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi
10:48 Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
10:16 İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış
10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı
09:54 Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti
09:30 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım         
11:21
Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı         
11:14
Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı         
10:49
İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış         
10:17
Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti         
09:31
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe         
01:30
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 11:28:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anasona alternatif, turşuluk salatalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement