Son Dakika Haberleri: "Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez"
Son Dakika Güncel Haber

"Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Maraş konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Maraş konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez." dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, hükümetinin kapalı Maraş konusundaki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan Tatar, "Hükümetimiz, Maraş konusunu, KKTC yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Maraş'ın eski sakinleri ve Vakıflar'ın başvurularını ele almasının yolunu açarak, çözecektir." diye konuştu.
Vakıflar İdaresinin Maraş ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tatar, envanter çalışmalarından sonra gereken adımların atılacağını belirterek, "Gerek Maraş'ın 1974 öncesi sakinlerinin gerekse vakıfların ellerindeki tapular, belgeler gözetilerek izlenecek yol haritası, ilgililer ve halkımızla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.
"Rum liderin önerisi art niyetlidir"
Rumların, Kıbrıs konusundaki uzlaşmazlığı ve hidrokarbon aramaları konusundaki düşmanca adımları devam ettiği sürece Maraş'ın bir güven artırıcı önlem konusu olmayacağını vurgulayan Tatar, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez. Kimsenin konuyu başla yerlere çekmesine gerek yoktur." şeklinde konuştu.
"Proaktif politika izlemeye devam edeceğiz"
Tatar, halkın büyük bir bölümünün hükümetin yanında yer aldığını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğim gibi halkımızın Kıbrıs konusundaki hak ve hukukunu korumak için proaktif bir politika izlemeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:47 Kaynak: AA
Tatar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin çıplak görüntülerini ailesine gönderdi! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]