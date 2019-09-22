Son Dakika Haberleri: "Anastasiades'in konuşması siyasi eşitlik içinde ortaklık anlayışından uzak"
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"Anastasiades'in konuşması siyasi eşitlik içinde ortaklık anlayışından uzak"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak." ifadesini kullandı.

Akıncı, GKRY Lideri Anastasiadis'in İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı bir konuşmaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Sayın Anastasiadis'in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak." değerlendirmesinde bulunan Akıncı, Anastasiadis'in hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettirdiğini belirtti.

Akıncı, Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye'nin dayatması olarak takdim etmenin de Anastasiadis'in işine geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil, çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliğiyle uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile görüşmeye gidiyoruz. Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreteri'ne de anlatmalıdır."

Yarın sabah New York'a hareket etmeden basın toplantısı düzenleyeceğini de belirten Akıncı, KKTC halkına daha geniş bilgiler vereceğini ifade etti.

Nikos Anastasiadis, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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