Anastasiades: 'Türkiye'nin Rum gemilerine yönelik ambargoları yasa dışı'
1 saat önce
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades, Türkiye’nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı ambargoları kaldırmak için çabalarını artıracaklarını söyledi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, Türkiye'nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı ambargoları kaldırmak için çabalarını artıracaklarını açıkladı. Türkiye'nin uluslararası hukuku 'açıkça ihlal' ettiğini savunan Anastasiades, söz konusu kısıtlamaların 'yasa dışı' olduğunu belirtti.
Güney Kıbrıs Deniz Ticaret Odası'nın 30. yıllık toplantısında konuşan Anastasiades, ekonomik kalkınmada gemi endüstrisinin önemli yere sahip olduğuna dikkat çekti.
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