Anastasiadis: Doğalgaz arama çalışmaları devam edecek

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin lideri Nikos Anastasiadis, " Türkiye'nin tehditlerine ve yasa dışı faaliyetlerine rağmen" doğalgaz arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin tehditlerine ve yasa dışı faaliyetlerine rağmen doğalgaz arama çalışmalarımız devam edecek" dedi. Kıbrıs'ın İngiltere işgalinden kurtuluşunun 59'uncu yıl dönümü töreninde konuşan Anastasiades, etnik olarak ikiye bölünen adayı yeniden birleştirecek bir barış anlaşması konusunda da kararlı olduklarını dile getirdi.



Kıbrıslı Rumlar geçtiğimiz ay Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile adanın güneyinde doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Kıbrıslı Rumların doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkan Türkiye, bölgede kendi sondaj gemileri ile doğalgaz arama faaliyeti yürütüyor.



Milli Güvenlik Kurulu'ndan Kıbrıs mesajı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Pazartesi günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında da Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili şu ifadeler kullanılmıştı: "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir."



Türkiye halihazırda Yavuz ve Fatih gemileri ile Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu faaliyete sondaj gemilerinin güvenliğini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı muharip gemiler eşlik ediyor.



AP/ ET,JD



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