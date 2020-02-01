Anastasiadis'in arkadaşına ait özel jetleri kullanması sorun oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anastasiadis'in arkadaşına ait özel jetleri kullanması sorun oldu - Son Dakika

Anastasiadis'in arkadaşına ait özel jetleri kullanması sorun oldu

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in iş gezileri için yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında büyük bir ahlaki ve siyasi sorun haline geldi.

Anastasiadis'in arkadaşına ait özel jetleri kullanması sorun oldu, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in iş gezileri için yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında büyük bir ahlaki ve siyasi sorun haline geldi.


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Suudi Arap arkadaşına ait özel uçakları kullanması Rum tarafında tepkiyle karşılandı. Rum basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis yurtdışı iş gezilerinde Suudi Arap bir arkadaşına ait "JetStream Aviation Inc" şirketinin özel uçaklarını tercih etti. Şirket sahibi Suudi Arap'ın ise, kısa süre önce şahsı ve ailesi için Rum Yönetiminden yatırım karşılığı vatandaşlık aldığı belirtildi.


Rum Sayıştay Başkanlığı konuyla ilgili raporunda, özel uçaklar için ödenen ücretlerin alışılmışın dışında düşük olmasına karşın Rum Başkanlık Sarayı yönetiminin, yasal prosedürleri izlemesi, şeffaflık ve bütün mali mercilere eşit muamele ilkelerine uyması gerektiğine dikkat çekti.


Yerel medyaya göre Sayıştay, tam meblağı kimsenin bilmediği bu hediyenin, hiçbir kritere uyulmadan ve şeffaf olmayan prosedürlerle gerçekleştiğini de saptadı.


Rum siyasi partileri ise konuya yaptıkları yorumlarda Anastasiadis'in neye karşılık bu hediyeyi aldığını veya Suudi Arap'a ait şirketin özel uçaklarını alışılmışın dışında düşük fiyata kullanabildiğini sorguladı. - LARNAKA

Nikos Anastasiadis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK'dan vatandaşa kuyumcu uyarısı: Mağdur olmayın
BDDK izin verdi, Golden Global Yatırım Bankası faaliyete geçiyor İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 02:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anastasiadis'in arkadaşına ait özel jetleri kullanması sorun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]