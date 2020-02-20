Anastasiadis'in Maraş için 'ortak komite' önerdiği iddia edildi - Son Dakika
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Anastasiadis'in Maraş için 'ortak komite' önerdiği iddia edildi

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta Maraş için ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.

Anastasiadis'in Maraş için 'ortak komite' önerdiği iddia edildi, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta Maraş için ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, Maraş için ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi. Rum medyasında "Anastasiadis Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Maraş konusunda güven yaratıcı önlemlerin ileri götürülmesi yönünde yardım istedi" başlığıyla yer alan haberde, Anastasiadis'in, kapalı bölge Maraş'ın açılması konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan bir komite kurulması önerisini gündeme getirdiği ileri sürüldü.


Haberde; KKTC'de Maraş konusunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sonrasında Anastasiadis'in Guterres'e mektup gönderdiği hatırlatılarak, mektupta Anastasiadis'in karma komite önerisinin de yer aldığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Anastasiadis'in mektubunda, Türkiye'nin kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetleri, bölgeye gerçekleştirilen ziyaretler ve yuvarlak masa toplantısı hakkında Guterres'e bilgi verdiği, Maraş konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunduğu bilgisi yer aldı. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Nikos Anastasiadis, Antonio Guterres, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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