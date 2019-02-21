Son Dakika Haberleri: Anastasiadis Şu Ana Kadar Zamana Oynadı"

Anastasiadis Şu Ana Kadar Zamana Oynadı"

39 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadığını söyledi.

Anastasiadis Şu Ana Kadar Zamana Oynadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erhürman, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis'in 26 Şubat'ta yapacağı görüşmeyi değerlendirdiklerini anlattı.

Erhürman, Anastasiadis'in uzun zamandan beri ortaya attığı kavramları somutlaştırmaktan ısrarla kaçındığını belirterek, "Dolayısıyla Rum liderin bu gayrıresmi görüşmede ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin." dedi.

"Rum Lider Anastasiadis'in görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olunması gerekir." diyen Erhürman, "Rum lider Anastasiadis, şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadı." ifadelerini kullandı.

Erhürman, Kıbrıs müzakerelerindeki güven artırıcı önlemlerin Rum tarafının ayak sürümesi dolayısıyla gerçekleşemediğine işaret ederek, iki liderin bu konuların hayata geçmesi konusunda mutabakata varmasına rağmen Rum tarafının adım atmaktan kaçındığını ve ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Türk tarafının müzakere olsun diye müzakere etme durumunu kabul etmediğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin kabul edilmediği şartlarda müzakere edilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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