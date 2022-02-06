Anatolia Aero Design Ekibi'nden İHA'ların uçuş süresini 6-8 saat çıkartacak proje - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç danışmanlığında ve Öğretim Görevlisi Emre Özbek yardımcı danışmanlığında öğrencilerden oluşan Anatolia Aero Design Ekibi, Hidra Yakıt Hücreli Hibrit İHA Projesi geliştirdi.

İnsansız hava arası (İHA) tasarım ve üretim proje ekibi olan Anatolia Aero Design İnsansız Hava Aracı Proje Ekibi Takımı'nın Kaptanı Mustafa Azer, yaptığı açıklamada, takımın 2011-2012 eğitim döneminde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç'un liderliğinde yapılan alt yapı ve atölye çalışmalarıyla kurulduğunu kaydetti.

Azer, ekibin 3 farklı kaynaktan finanse edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinden çeşitli firmalarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde biz onların adını uluslararası yarışmalarda duyururken onlar ise bize çeşitli maddi desteklerde bulunuyor, bu gelirler takımı finanse etmek için kullanılıyor. Ekipçe yapmak istediğimiz projeler ve yarışma projelerini bağlı olduğumuz kuruma proje önerisi olarak gönderiyoruz ve uygun görülmesi sonucu projemizi gerçekleştirebilmemiz için bütçe sağlanıyor. Ekibi finanse etmek için kullandığımız son kaynak ise yarışmalardan kazanılan para ödülleri, genelde proje ekiplerinin yaptığı gibi parayı üyeler arasında dağıtmak yerine ekibi finanse etmek için kullanıyoruz."

Takım kaptan yardımcısı Yaşar Kardeş ise kuruluşlarının ardından ABD'de düzenlenen uluslararası SAE Aero Design Yarışmasına katılıp çeşitli dereceler aldıklarını anımsatarak, "2018'den bu yana TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara odaklandık. 2018 yılında TÜBİTAK UAV Turkey Yarışmasında birincilik, 2019 yılında beşincilik, 2020 ve 2021 yıllarında ise Sürü İHA Simülasyon Yarışmasında ikincilik elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kardeş, takım üyelerinin farklı disiplinler üzerine çalışan kişilerden oluşmasına önem verildiğini aktararak, multidisipliner bir çalışma ortamı mümkün kılınmaya çalışılan ekibe, üye alımlarının genellikle güz ve bahar dönemi başlangıçlarında yapıldığını bildirdi.

"Amacımız İHA'larda uçuş süresini 6-8 saate çıkarmak"

Anatolia Aero Design Takımı Kaptan Yardımcısı Hilal Sena Tunç da diğer proje ekiplerinden kendilerini ayıran özelliğin yarışma dışında da projeler yürütmek olduğunu belirtti.

Yürüttükleri projelerle ilgili bilgi veren Tunç, şöyle devam etti:

"Hidra Yakıt Hücreli Hibrit İHA Projesi, elektrikli uçakların en büyük problemlerinden biri olan uçuş süresi problemini çözmeyi amaçlayan bir projedir. Proje kapsamında amaç elektrikli İHA'larda en fazla 40-50 dakika olan uçuş süresini daha sürdürülebilir ve çevreci yöntemlerde 6-8 saat civarına çıkarmak. Proje başarıyla sonuçlandığı takdirde Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu taşıyacağız. DroNDI Projesi ise üzerinde bulunan lidar ve termal kamera sayesinde uçaklarının etrafını tam otonom şekilde gezecek ve yapısal hasarları tespit edecek döner kanatlı İHA projesidir. Bu hasar tespiti normal şartlarda uçak bakım teknisyenleri gözleriyle yapmaktadır, proje sayesinde insan faktörlerinin etkisi azaltılacak, işlem maliyeti düşürülecek ve havayolu taşımacılığındaki en kritik faktörlerden biri olan zamandan tasarruf sağlayacak."

Tunç, yürüttükleri Yer Kontrol ve Şarj İstasyonu Projesi'nin de uçuş sırasından bataryaları şarj etmeyi sağlayacak yer istasyonunun yer kontrol istasyonu sayesinde İHA'dan verilerin daha az kayıpla ve gecikmeyle alınacağını aktardı.

Takımın Montaj Alt Ekibi Kaptanı Hüseyin Çetiner de tasarım ekibi, yazılım ekibi, montaj ekibi, kompozit ekibi, aviyonik ekibi, medya ve sponsorluk ekibi çalışmalarını sürdürdüğü alanlarda ilerlemelerini kolaylaştırdığını belirterek, ekip çalışmasının ve aynı anda hareket etmenin önemine dikkati çekti.