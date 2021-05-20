Anatolia Esports VALORANT kadrosu için atabeast ile anlaştı! - Son Dakika

Anatolia Esports VALORANT kadrosu için yakın bir zamanda Rare Esports ile yollarını ayıran Ata "atabeast" Coşkun ile anlaştı. Başarılı Türk Espor organizasyonlarından biri olan Anatolia Esports hazırladığı video ile taraftarlarına yeni transferini duyurdu.

Yaklaşık 1 hafta önce Rare Esports ile yollarını ayıran başarılı VALORANT oyuncusu atabeast'in merakla beklenilen yeni takımı da belli oldu. Anatolia Esports özellikle VCT turnuvalarında inanılmaz bir başarılı yakalamıştı ancak son engeli bir türlü aşamıyorlardı. Bakalım yapılan bu transfer ile Anatolia Esports VALORANT turnuvalarında nasıl başarılar elde edecek.

Playerbros olarak Anatolia Esports'a ve Ata "atabeast" Coşkun'a başarılar diliyoruz!