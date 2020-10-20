ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek - Son Dakika

ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek

20.10.2020 10:12
ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek, System.String[]

Konya'da Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, üniversiteler ve kamu arasında bilgi, iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla 'Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)' kuruldu.

Konya'da Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, üniversiteler ve kamu arasında bilgi, iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla 'Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)' kuruldu.

Konya Sanayi Odası öncülüğünde kurulan platformun yürütme kurulu başkanlığına Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil seçildi. Yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Şekeroğlu, Mevlüt Tosunoğlu, Vasıf İnan, Şeyma Ayhan, Mustafa Büyükeğen, Kazım Erdoğan, Eymen Yumak, Bahattin Düzgün.

Konya'daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi temsilcilerinin katıldığı 'Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)'nın toplantısında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ANATOLİA'nın Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasındaki iş birliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunacağını söyledi. ANATOLİA'nın şehrin teknolojik dönüşümünde önemli rol oynayacağının altını çizen Kütükcü, "Konya'da şu anda toplam 28 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Burada alınacak çok yolumuz var. Çünkü bu sayı Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısının ve niteliklerinin artırılması ile Konya, teknolojik dönüşüm sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütecek ve bir teknoloji merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaptığı çalışmaların, birçok firmaya da örnek olacağını ve bir sinerji oluşturacağını kaydeden Kütükcü, ANATOLİA etrafında ortaya konulacak bilgi paylaşımlarının firmaların, şehrin ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.

"ANATOLİA'nın başarısı Avrupa'da kendinden söz ettirir hale gelecek"

Daha sonra konuşan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ANATOLİA Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, oluşturulan ağla şehirde Ar-Ge kültürünü artırmayı, bu kültürün Türkiye genelinde ve Avrupa'da kendinden söz ettirir hale getirmesini arzuladıklarını söyledi. Büyükhelvacıgil, "Bizim, Konya'da daha fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi kurma hedefimiz olmalı. Bu rakam şu an Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Bunu da hep birlikte, burada öncü olan arkadaşlarımız ile birlikte başaracağız. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları diğer sanayicilerimiz de örnek alır, şehrin geneline yayabiliriz diye düşünüyorum. Bu birlik sayesinde TÜBİTAK ve AB Projelerinin daha da artmasını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz ile Prof. Dr. Mustafa Acarer ve Doç. Dr. Mehmet Hamurcu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, Ufuk Avrupa programlarına hazırlık yapılması, sanayinin uluslararası ortaklı programlara katılması, Ar-Ge merkezlerinin uluslararası proje yürütme kapasitelerinin geliştirilmesi, ileri teknoloji araştırma ve uygulama merkezinin sanayiye dönük hizmetleri ile teknokent hizmetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. - KONYA

ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek
ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek
ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek
ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek

Araştırma Geliştirme, Konya Sanayi Odası, Konya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANATOLİA, Konya'da teknolojik dönüşüme öncülük edecek - Son Dakika Ekonomi


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