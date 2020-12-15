Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı - Son Dakika

Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı

15.12.2020 12:50

- Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı Uluslararası Kayak Federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia kupası kayak yarışları Erzurum'da başladı.

- Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı

ERZURUM - Uluslararası Kayak Federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia kupası kayak yarışları Erzurum'da başladı. Düzenlenen yarışmaya 11 ülkeden 25 erkek, 14 kadın sporcu katıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken kayak merkezinde, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası müsabakaları başladı. Yarışmaya 11 ülkeden 25 erkek ve 14 kadın sporcu katılım sağladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü önlemin alındığı pistte sporcular kar üzerinde hünerlerini gösterdi. Kupa ve madalya sahibi olmak isteyen sporcular pist üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan Sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular katıldı.

Pistlerin ve şehrin tüm yarışlara hazır halde olduğunu belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, "Uluslararası kayak federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia kupası yarışları Erzurum Palandöken'de başladı. Şuanda 11 ülkeden 25 erkek sporcu, 14 kadın sporcu düzenlenen yarışa katıldı. Bu düzeyde ülkemizde yapılan ilk yarışımız. Pistlerimiz ve şehrimiz bu konuda her anlamda hazır halde bulunuyor. Yarışlara katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Korona virüs kapsamında da tüm önlemlerimizi aldık. Sporcularımızın bu yarışı sağlıklı şekilde atlatmalarını diliyorum. Yarışlar bugün başladı ve 4 gün sürecek. İki günde bir kupa ve madalya törenlerimiz olacak" dedi.

Düzenlenen yarışlar için her türlü virüs önlemlerinin alındığını kaydeden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Pandemi dolayısıyla tüm önlemlerimizi aldık. Ateş ölçümleri yapılıyor ve pistlere giren vatandaşlardan HES kodu isteniyor. Yarış alanlarında sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Zaten sporcularımızın kıyafetleri doğal haliyle maskeli ve güvenilir. Umarım bu yarışları hiçbir sporcumuza ve antrenörümüze zarar gelmeden atlatırız. İçişleri bakanlığımızın verdiği bilgilere göre yarışları iptal ettirme durumumuz ve devam ettirme durumumuzda var" açıklamalarında bulundu.

Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı

Türkiye, Erzurum, Sporcu, Kayak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum'da başladı - Son Dakika Spor


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