Son Dakika Haberleri: Anatomi Ana Bilim Dalı Anatomi Doktora Programı Açıldı

Anatomi Ana Bilim Dalı Anatomi Doktora Programı Açıldı

45 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde anatomi ana bilim dalı anatomi doktora programı açıldı.

Anatomi Ana Bilim Dalı Anatomi Doktora Programı Açıldı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde anatomi ana bilim dalı anatomi doktora programı açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversiteler bünyesinde fakülte ve bölümlerin artmasıyla doktora programlarına duyulan ihtiyacın da arttığını söyledi. Rektör Gönüllü, akademik uzmanlaşma açısından lisansüstü eğitimin bütün dünyada zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Doktora programı açılmasıyla birlikte anatomi ana bilim dalında ileri düzey araştırma projeleri yapılacak, akademik kariyer yapma olanakları artacak ve yeni özgün yayınların üretilmesine katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirilecektir" dedi.

Anatomi ana bilim dalının yeterli öğretim üyesi ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan Rektör Gönüllü, üniversitede doktora eğitimine başlayacak olan öğrencilerin hem anatomi eğitim-öğretimi, hem de akademik çalışmalarına katkı sağlayacak imkanları bulacaklarını söyledi.

Rektör Gönüllü, anatomi ana bilim dalında, 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi bulunduğuna değinerek, "Anatomi ana bilim dalında eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerde kullanılacak olan donanımlı bir araştırma laboratuvarımız, lisansüstü eğitimde tez ve araştırma projelerine hizmet verebilecek düzeydedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde 6 yüksek lisans öğrencimiz anatomi lisansüstü eğitimlerine başlamıştır. Üniversitemiz ve ülkemiz akademisine katkı sağlayacak olan doktora programımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Rektör, Adıyaman Üniversitesi, Güncel
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