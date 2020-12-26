Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelebi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını seçen Çelebi, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı karesine oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu ifade eden Çelebi, AA yönetimini, foto muhabiri ve muhabirlerini tebrik etti.