Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi parti binasında yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu söyleyen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Türkiye büyük bir devlettir ve bölünmez bir bütündür. Anavatan Partisi bu devletin ve milletin hizmetindedir. Türkiye mazlum insanların hayatı ve onuru için dünya tarihinde eşi görülmemiş fedakarlıklar yaparak barıştan ve çözümden yana olmuştur. Ana vatan partisi olarak hükümetimizin ve kahraman ordumuzun mutlaka en doğru kararı yapacağından en ufak şüphemiz yoktur. Türkiye'nin bütün siyasi partilerine de buradan çağrıda bulunmak istiyorum aynı şekilde bir ve beraber yek bir vücut hep beraber devletimizin yanında olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin İdlib'de yaşanan olaylara gereken cevabı vereceğini vurgulayan Çelebi, "Mübarek kandil gecesi şehadete erişen, bugün son açıklanan 33 şehidimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan gereken cevabı fazlasıyla verecektir. Bizim için devlet, bayrak söz konusu olduktan sonra akan sular durur. Biz güçlü büyük bir ülkeyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihin her döneminde bize oyun kurdular, tarihin her döneminde de bu oyunları bozduk. Bugünde aynı sorunlarla karşı karşıyayız, biz bu mücadeleyi geçmişte verdik. Bize diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var. Suriye'de olmamız gerektiği için oluyoruz. ABD'nin burada ne işi varsa, Rusya'nın ne işi varsa, İran'ın ne işi varsa onlardan daha fazla Türkiye'nin orada olmak mecburiyeti vardır. Orada Türkiye'nin yapmak istediğini hepimizin idrak etmesi lazım. Doğru bir karar veriyoruz. Suriye'de şuan attığımız her adım doğrudur" dedi.



Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Çelebi, "Doğu Akdeniz'de hem KKTC hem de hem bizim geleceğimiz için ciddi bir mücadele var. Akdeniz'i adeta emperyallerin kendi gölü yapmak isteyenlere karşı, Libya ile yaptığımız mutabakatta da en güzel cevabı verdik. Şimdi bu mücadeleleri iç politikaya alet ederek burada bir zafiyete neden olunmasını Anavatan Partisi olarak kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.



"Devletimiz daim olsun, milletimiz huzurlu olsun çocuklarımızın her anlamda refah seviyesini yükseltelim biz iktidar olmayalım hiç önemli değil".



Herkesi sükunete ve her türlü kirli tuzağı bozmaya davet ettiklerini vurgulayan Çelebi, "Ogün hain saldırının olduğunda sosyal medyaya yaşananları üzülerek izledik. O kadar abartılı rakamlar, adeta iç ayaklanmaya teşvik çabaları vardı. Herkesi sükunete, her türlü kirli tuzağı bozmaya davet ettik. Dışarıda bu bölge üzerinde hesabı olan ülkeler değişik değişik oyunlarını ortaya koydular. Biz devletimiz daim olsun, milletimiz huzurlu olsun çocuklarımızın her anlamda refah seviyesini yükseltelim biz iktidar olmayalım hiç önemli değil. Bizim hedefimiz Allah'ın nizamını yer yer yüzüne yaymakla mükellef bir milletiz" dedi.



Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ulusal uzlaşıyı getirdiği belirten Çelebi, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de ulusal uzlaşıyı getirdi, ulusal uzlaşıyla birlikte de devletimizin yönetildiği masada önümüzde ki dönem Anavatan Partisi olarak bulunacağız ve devletimizin daha iyi yönetilmesi adına her türlü olumlu katkıyı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA