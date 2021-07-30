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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "birlik ve beraberlik" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "birlik ve beraberlik" vurgusu Açıklaması

30.07.2021 17:50
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak birliktelikle aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını bildirdi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak birliktelikle aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını bildirdi.

İbrahim Çelebi, parti çalışmaları kapsamında geldiği kentteki Dursun Akçam Kültür Evi'nde partililerle buluştu. Çelebi, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, birlikte aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığına inandığını dile getirdi. Türk milletinin tarih boyunca birçok oyunu bozduğunu, bozmaya da devam edeceğini ifade eden Çelebi, şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 şehit ve gaziler verdik ama bunu sulandırmak için buna 'tiyatro' dersek bu insafsızlık olur. Bu, bize ve milletimize oynanan oyunların ne denli büyük olduğunu göremediğimizin göstergesi olur. Bizler Türkiye'nin birlikte çözemeyeceği hiçbir meselesinin olmadığını biliyoruz. Mutlaka bir ve beraber olmamız lazım. Sorunların üstesinden birlikte geleceğiz. Milli Mücadele'de tüm dünya üzerimize çullandı, 15 Temmuz'da bu alçaklığı yaptılar. Allah'ın izniyle hepsini bozduk. O gün alanlara çıkanlar sadece AK Parti değildi, herkes vardı. Mesele neymiş, mevzu vatan ise her şey teferruat oluyormuş."

Çelebi, Anavatan Partisi olarak ülkeye hizmet edenleri desteklediklerini ancak yapılan yanlışların da karşısında olduklarını aktardı.

"Bu milletin birbiri ile bir derdi yok"

Türkiye'nin yapılan oyunları safları sıklaştırarak, bir ve beraberlikle bozabileceğini dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Orta Doğu coğrafyasındaki tüm mazlumlar Türkiye'den medet bekliyor. Bizler onlar için güçlü olacağız. Afrika'daki sömürgeci düzeni bozuyoruz, bozmaya devam edeceğiz. Emperyalist sömürgecileri rahatsız ediyoruz, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu milletin birbiri ile bir derdi yok. Başkalarının bu millet ile derdi var, başkalarının bu milletle derdi var. Artık et ve tırnak olmuş bu millet. Bu milletin derdi rahat yaşanabilir bir ülke olmak."

Çelebi, daha sonra Kaptanpaşa Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İbrahim Çelebi, 15 Temmuz, Çelebi, Anap, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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