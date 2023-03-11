Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "ittifak" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "ittifak" mesajı Açıklaması

11.03.2023 18:10
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "ittifak" mesajı Açıklaması

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz." dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, parti yetkilileriyle Çankaya'daki bir otelde istişare toplantısı yaptı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu, ittifak kararlarını alma konusunda Çelebi'ye tam yetki verdi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelebi, "Anavatan Partisi olarak Cumhuriyet tarihimizin en kritik, en zor virajdaki seçimine gidiyoruz. Cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında önemli ve kritik bir seçim. Anavatan Partisi de geçmiş devlet tecrübesiyle bu sürece olabildiğince katkıda bulunmak istiyor." diye konuştu.

İlerleyen süreçte ittifak görüşmeleri yapılacağını belirten Çelebi, "Bizim Millet İttifakı'yla ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. 13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar. Toplantılarda sürekli tribüne oynuyorlar. Toplantının adresi olur, gündemi olur, herkes gider orada toplantı yapar. Her toplantı öncesi adaylar tüm partileri geziyorlar. Zamanı o kadar boş kullandılar ki devleti yönetmeyle ilgili ciddi bir çalışmalarının olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Altılı masanın 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamayı anımsatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Adayı son güne bırakmalarına ilişkin sundukları 'adayın yıpranmaması' gerekçesi de tutarlı değil. Bir iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Sonra bu masanın bacakları da kırıldı. Yerle bir oldu. Hizmet anlamında hiçbir şey üretemeyen iki belediye başkanını demokrasi kahramanıymış gibi oralara monte ettiler."

5 parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasının, 'tek adam rejimi var, parlamentoyu güçlendireceğiz' söylemleriyle ters düştüğünü dile getiren Çelebi, "Masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey burayı masadan çıkartıp sofraya dönüştürdü. Sofrada benim anladığım yeme kültürü olur, bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız sofrasına dönüştürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak milleti uyarma görevi olduğunu belirten Çelebi, "İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'ittifak' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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