Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den Mamak Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi. Görüşmede Mamak'ta hayata geçen hizmetler ele alındı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi makamında ağırladı. Başkan Köse ve ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Çelebi, takdirle karşıladıklarını söyledi. Çelebi'ye Mamak'ta iki yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Köse de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ankara ve Mamak'a layık olmak için çalıştıklarını belirtti. Mamak'ta parti gözetmeksizin eşitlik ilkesiyle hizmet sunduklarını ifade eden Köse, çalışmalarının örnek gösterilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Mamak daha güzel hedeflere hazır inşallah"

Köse'ye çalışmalarında başarı dileyen Çelebi, "Mamak Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Mamak'ta projelendirilen ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Başkanımız çok önemli işler yapmış, ilçeye devasa yatırımlar kazandırılmış. Samimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ederim. Mamak daha güzel hedeflere hazır inşallah" ifadelerini kullandı.

Çelebi'ye ziyaretinde Anavatan Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı ve Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı eşlik etti. - ANKARA