Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Çelebi ve beraberindeki heyet ilk olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarı ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nı ziyaret etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Çelebi, beraberindeki heyet ile Girne'deki Karaoğlanoğlu Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.

Temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Kıbrıs'ın önemini ve değerini bildiklerini belirterek KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılı olduğunu anımsattı.

Anavatan Partisinin de 1983'te kurulduğunu aktaran Çelebi, "40'ncı yılımızı beraber kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Çelebi, Anavatan Partisinin kurucusu 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın Kıbrıs konusundaki çözüm arzusunun, bugün kendilerinin de yol haritası olduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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