Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuştu Açıklaması

08.01.2021 15:51
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 494'üncü gününde devam ediyor.

Çelebi, beraberinde partinin genel başkan yardımcıları ve partililerle anneleri ziyaret ederek, onlara desteklerini iletti.

Ziyarette, anneler Çelebi'ye evlatlarının fotoğraflarını göstererek nasıl dağa kaçırıldıklarını anlattı ve oturma eyleminde kararlı olduklarını dile getirdi.

Annelerin mücadelelerini önemsediklerini, yanlarında olacaklarını vurgulayan Çelebi, Türkiye'nin üzerinde büyük tuzakların olduğunu, devletin ciddi manada güzel bir mücadele verdiğini, hükümetin ve Cumhurbaşkanının arkasında olduklarını söyledi.

Diğer siyasi partilere bir çağrısı olduğunu belirten Çelebi, "Gün birlik ve beraberlik günü, bu acıları bitirme günüdür. Birlikte mücadele vereceğiz. Terör örgütlerini besleyen bu çocuklarımızın kaçırılmasına, kandırılmasına, mağdur edilmesine müsaade etmezsek, inşallah terörü de 2021'de gündemimizden düşürürsek Türkiye'mizin önü açılır. Takdire şayan bir mücadeleniz var, biz de bu mücadeleyi gittiğimiz her yerde sizin sesiniz, vicdanınız olarak Türkiye'nin her tarafına duyuracağız." diye konuştu.

"Bunların yolu yol değil"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı kıldıklarını anlatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Orada devletimizin yaptığı, Sur'un yeniden inşası çok manidar. O camiye saldıracak kadar alçalacak insanların niyetleri ortadadır. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de Ermeni, Taşnak çeteleri neyse bugün bunlar da odur. O Taşnak çeteleri bizleri de öldürdü, vatansever Ermeni vatandaşlarımızı da öldürdü. Bunlar da hem Kürt vatandaşlarımızı öldürüyor hem bizim askerimizi öldürüyor. Bunların yolu yol değil."

Çelebi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin haklı ve onurlu mücadelelerine destek verip onları yüreklendirmek için ziyarette bulunduklarını aktardı.

Annelerin evlatlarının resimlerine sarılarak gözyaşı dökmelerini istemediklerini ifade eden Çelebi, evlatlarının annelerine sarılmaları, barış ve çözüm için burada bulunduklarını bildirdi.

Çelebi, terörle mücadelenin önemini bildiklerine işaret ederek, "Hükümetimizin, devletimizin verdiği mücadeleyi ulvi buluyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Avrupa Birliğinin (AB) yolu Diyarbakır annelerimizin bu onurlu direnişinden geçiyor. Bu direniş inşallah başarıya ulaşacak ve bu da bize AB'nin kapılarını açacak. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu işaret fişeği sadece burada değil, Hakkari'de, Şırnak'ta, Siirt'te annelerimizin, vatandaşlarımızın Türk bayraklarıyla artık teröre yeter, dur diye tepki göstermeleri çok anlamlıdır." diye konuştu.

"Terörle mücadele hepimizin mücadelesidir"

Terörle mücadelenin sonuna gelindiğini dile getiren Çelebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröristle mücadeleyi kahraman güvenlik güçlerimiz layıkıyla yapıyor. Çok ciddi de neticeler alındı ama terörle mücadele hepimizin mücadelesidir. Sadece mevcut hükümetin mücadelesi değildir. Tüm siyasi partilerin ve tüm sivil toplum örgütlerinin vaziyet alması, onurlu bir duruş göstermesi ve halkımızın bilinçlendirilmesi ile bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, hükümetimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin de sonuna kadar destekçisiyiz. Pandemi ile mücadeleyi de başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bu terör belasından kurtulduğumuz zaman inanıyorum ki Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına kesinlikle çok kısa zamanda girecektir. Dünyanın 3-4 süper gücünden birisi de Türkiye olacaktır."

Çelebi, terör örgütü PKK yoluyla sinsi ve hain planların yürütüldüğüne dikkati çekerek, örgütün özellikle bölgedeki birçok eve ateş düşürdüğünü, bölge insanının huzuruna, refahına, barışına ve kalkınmasına en büyük darbeyi verdiğini aktardı.

Öte yandan, HDP İl Başkanlığı binasına giren bazı HDP'lilerin annelere hakaret etmesi üzerine anne ve babalar tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Tepki esnasında sinir krizi geçiren bir babaya sağlık ekipleri müdahale etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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