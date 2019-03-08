Son Dakika Haberleri: Anavatan Partisi Lideri Çelebi: Cumhur İttifakı'nın Destekçisiyiz

Anavatan Partisi Lideri Çelebi: Cumhur İttifakı'nın Destekçisiyiz

1 saat önce

ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu belirterek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

Anavatan Partisi Lideri Çelebi: Cumhur İttifakı'nın Destekçisiyiz, System.String[]
ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu belirterek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı Kırıkkale adaylarına destek vermek üzere kente geldi. MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile Kırıkkale'nin Ahılı kasabasında vatandaşlarla bir araya gelen Çelebi, açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyen Çelebi, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" diye konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Çelebi, " Beylikdüzü'nde başarılı olamayan bir insanın İstanbul gibi dünyanın göz bebeği olan şehri yöneteceğine inanmıyoruz" dedi. Çelebi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının bulunduğunu ve  destekleyeceklerini belirtti.

'ANKARA LİYAKATSİZ BİRİNE TESLİM EDİLEMEZ'

Çelebi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce başarılı bir belediye başkanlığı dönemi olduğunu belirterek, "Bakanlık, milletvekilliği yapmış. Konusunda uzman bir insan. Karşısında aday olan rakibi de 10 bin nüfuslu bir yeri yönetmiş veya yönetememiş. Sadece polemiklerden, siyasi iç çekişmelerden kendine alan bulabilen, siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat. Türkiye'nin başkenti çok tecrübesiz, liyakatsiz birine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ilimiz" diye konuştu.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:02 Kaynak: DHA

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