Anavatan Partisinden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Anavatan Partisi (ANAP) partinin eski genel başkanlarından ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Vefat haberinden duyulan kederin ifade edildiği mesajda, Yılmaz'ın Anavatan Partisi için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir siyasetçi olduğu bildirildi.

Yılmaz'ın, ömrünü siyaset ve memlekete hizmet için harcadığı kaydedilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Evladının genç yaşta hayatını kaybetmesi kendisini derinden sarsmış, adeta hayatın anlamını yitirmesine sebep olmuştu. Siyaset dünyasının beyefendisiydi. Anavatan Partimizin genel siyaset ahlakını, birleştiricilik ve bütünleştiricilik esaslarını temsil ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, eşi Berna Yılmaz hanımefendiye, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Anavatan Partisi camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah nur içinde yatırsın."