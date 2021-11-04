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Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi - Son Dakika

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi

04.11.2021 22:46

Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan'da özel olarak yetiştirilen su maymunlarının Edirne'de nehirlerde yaşadığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Tunca Nehri'nin yabancı sakinlerini fareye, sincaba ve kunduza benzetenler oldu.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri'nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri'nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler gözlerine inanamadı

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki kökleri yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

HERKES FARKLI HAYVANA BENZETİYOR

Mediha Alfat, su maymunlarını görünce şaşırdığını söyledi. Alfat, "Ben fareye benzettim ama kızlar kunduz dedi, sincap diyen de vardı" açıklamasında bulundu. Merve Seda Yavaş da su maymunlarını görünce sincap zannettiğini söyledi. Tunca Nehri'nde balık tutarken su maymunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten vatandaş da nehrin birçok noktasında su maymunu bulunduğuna dikkat çekti.

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi

Güney Amerika, Tunca Nehri, Bulgaristan, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi - Son Dakika
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