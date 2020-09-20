DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Yeni av sezonunun açılmasıyla birlikte balık ağları hareketlendi. Bu sezonun gözdesi palamut oldu ancak, vatandaşların gözü tezgahlarda hamsiyi arıyor. İstanbullu balıkçılar henüz Karadeniz'de hamsinin çıkmadığını, avlayamadıklarını belirtiyor. İstanbul'da bulunan Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında mezat usulü hamsi satın alarak, kasa kasa hamsiyi soğuk hava kamyonları ile Karadeniz'e götürüyor.

"MARMARA'NIN HAMSİSİNDE OLAN LEZZET KARADENİZ'İ ARATMIYOR"İstanbul'da balık satışı yapan Serdar Can, şunları söyledi: "Şu anda hamsi Marmara'dan çıkıyor. Karadeniz'de hamsi avlanmıyor, buradan gönderiyoruz. Karadeniz'de palamuta, istavrite bakıyorlar. Buradaki bazı teknelerin işi hamsicilik. Burada çıkan fazla hamsiler Karadeniz'e gönderiliyor. Satışlar mezat usulü yapılıyor. Hamsinin kasası 370-400 lira arasında satılıyor. Hamsi, Karadeniz'de tutulacak pozisyonda değil o yüzden buradan gidiyor. Marmara'nın hamsisinde olan lezzet Karadeniz'i aratmıyor. Hamsiler teknede satılıyor. Daha sonra balıklar soğutuculu araçlara yükleniyor. Bu araçlar da bir gün sonrasında Karadeniz'de oluyor. Karadeniz'den buraya sevkiyat yaklaşık iki ay sonra başlar, iki ay bekleyeceğiz. Fiyat şimdi biraz yüksek ancak mevsim yeni başladı düşecek bu fiyatlar. Tezgahlarda kilosu 30 liradan aşağı satılmaz."

HAMSİ SATIŞI BORSA GİBİ HAREKETLİGece saatlerinde halde başlayan hareketlilik sabaha karşı hamsi avlayan teknelerin gelmesiyle daha da artıyor. Balıkçılar iskeleye yanaşan teknelere adeta akın ederek hamsi mezadına katılıyor. Karadeniz'e hamsi satan balıkçılardan Dinçer Kartal da "Biz bu olaya galagan diyoruz. Karadeniz'deki esnaflar toplanarak motorda kaç hamsi varsa onları alıyor soğuk hava kamyonlarına yükleyip Karadeniz'e gönderiyorlar. Yolculuğun ardından Karadeniz'de satışa devam ediliyor. Hamsinin fiyatı anlık olarak değişir. Sabah 250 liraysa, öğlene doğru 400'e çıkabiliyor. Borsa gibi, inip çıkıyor sürekli. Şimdi fiyatlar 400-450 lira arası ama birazdan bakarsınız bu fiyat 250 liraya düşebilir" diye konuştu.

"TEZGAHTA 30-35 LİRA ARASINDA SATMAYI PLANLIYORUZ"

Karadeniz'e İstanbul'dan hamsi götüren Şaban Türk de Gürpınar Balık Hali'nde satılan hamsilere talebin fazla olduğunu belirterek, "Karadeniz hamsisine daha bir iki ay var. Bu hamsi şu anda Karadeniz hamsisini aratmaz. İnsanlar neredeyse kavga ederek satın alıyor. Kasası 400 liradan alındı. Soğutuculu araçlarla Karadeniz'e götürüyoruz. Yaklaşık 14-15 saat sürer. Fiyat biraz yüksekti ama 'tezgahlar boş kalmasın' diye aldık. Biz de tezgahta 30-35 lira arasında satmayı planlıyoruz. Önemli olan balığın taze olması, gittiği yerde satılması" ifadelerini kullandı.

- Erdoğan