Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya'nın Tekirdağ'da hasadı başladı

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisinin Tekirdağ'da hasadına başlandı.

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisi ülkede ilk olarak Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi üreticilerinden Ensar Zümre tarafından getirilerek bahçesinde tesis edildi. Üretici, yetiştiricilik alanını arttırarak 16 dekar alana yükseltildi. Tekirdağ genelinde üretimi hızla artış gösteren aronya meyvesinin pazarlanması, daha çok tüketiciye ulaştırılması ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi amacıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte projelendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi'nde hasat olgunluğuna gelen aronyanın Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımı ile hasadına başlandı. Öcal, ülkede bu bitkinin tanıtımında rol oynayan üretici Ensar Zümre'ye katkılarından dolayı teşekkür etti ve bereketli bir hasat olması temennilerinde bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizde birçok bölgesinde üzümsü meyvelerin önemi ve yetiştiriciliği giderek artış gösteriyor. Üzümsü meyveler içerisinde aronya tarım ve gıda sektörü açısından büyük bir öneme sahiptir. Aronya gerek birim alandaki yüksek getirisi gerekse sağlık açısından yüksek antioksidan içermesi ve kansere karşı faydaları sebebiyle en çok aranan üzümsü meyvelerden biri haline gelmiştir. Ülkemizde 2010 yılı itibari ile aronya yetiştirilmeye başlanmış, 2020 yılı başlarında bin dekara ulaşmıştır. Yine bu yıl itibariyle İlimizde yaklaşık 170 dekar alanda aronya yetiştiriciliği yapılmaktadır" denildi. - TEKİRDAĞ