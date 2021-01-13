Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" sözlerine tepki Açıklaması

13.01.2021 20:29
Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" ifadesine tepki gösterdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" ifadesine tepki gösterdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Atamayla mı cumhurbaşkanı olunur? Darbeyle mi cumhurbaşkanı olunur? İhtilalle mi cumhurbaşkanı olunur? Devrimle mi cumhurbaşkanı olunur? Yeminle mi cumhurbaşkanı olunur? Hangi usulle cumhurbaşkanı olunur?" ifadelerine yer verdi.

Anayasa'nın 101. maddesine göre, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiğini, ilk seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu; ilk seçimde bu oy çoğunluğu sağlanamazsa en çok oyu almış iki adayın yarıştığı ikinci seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olma, cumhurbaşkanı seçilme ve cumhurbaşkanı sıfatını kazanma şartı değildir. Ant içmenin ön şartı, cumhurbaşkanı sıfatını kazanmadır. Cumhurbaşkanı olan ancak cumhurbaşkanı andı içer. Cumhurbaşkanı, TBMM önünde 'cumhurbaşkanı sıfatıyla' ant içer. Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen 'Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz' demek, yorumla Anayasa'yı tahriftir. CHP, halkın doğrudan cumhurbaşkanı seçmesini de halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını da hazmedemedi. Bu gerçeği ya CHP hazmedecek ya da Türk halkı CHP'ye hazmettirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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