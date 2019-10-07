"Anayasa Komitesinin oluşturulması, siyasi süreç için dönüm noktası" (1)

MUHAMMED ŞEYH YUSUF/ADHAM KAKO - Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komite üyelerinden Yaser Ferhan, komitenin oluşturulmasının siyasi süreç için dönüm noktası olduğunu belirterek muhaliflerin anayasa taslağını iki ayda hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Suriyeli muhalif Ferhan, Anayasa Komitesinin üyeleri arasında yer alıyor.

Komitenin işleyişiyle ilgili süreci AA muhabirine değerlendiren Ferhan, "Anayasa Komitesinin oluşturulması, siyasi süreç için dönüm noktasıdır. Ancak son dönemde rejimin bu süreci baltalamaya çalıştığına ve askeri çözüme başvurduğuna da tanıklık ettik." dedi.

Ferhan, "Anayasa Komitesinin oluşumu, rejimin planlarını boşa çıkararak siyasi sürece ikinci şans vermiş oldu. Komite, halkın temel beklentisi olan siyasi geçişe açılan pencere konumundadır." şeklinde konuştu.

Komitenin oluşturulmasının, rejimin Suriye'yi yönetecek meşruiyete sahip olmadığını da ispatladığını vurgulayan Ferhan, komitenin, rejim güçlerince alıkonulanların serbest bırakılması ve İdlib'e yönelik saldırıların durması için önemli bir platform haline geleceğini dile getirdi.

"Anayasa taslağını iki ayda hazırlamayı planlıyoruz"

Ferhan, muhaliflerin Suriye halkının haklarına aykırı hareket etmeyeceğinin altını çizerek "Halkın kabul etmeyeceği bir anayasa yazmaya kimsenin hakkı yoktur. Anayasa Komitesinin hazırlayacağı nihai çalışma taslağı, referandumla veya genel kurul yoluyla halkın onayına sunulacaktır." dedi.

Muhalifler olarak anayasa taslağını iki ayda hazırlamayı planladıklarını söyleyen Ferhan, şöyle devam etti:

"Rejimin oyalama, uzatma ve baltalama stratejisini sürdüreceğini iyi biliyoruz. Belki de bu iki ayda hiçbir şey yapamayacağız. Dolayısıyla uluslararası toplumun komitenin çalışmasını başarıyla yürütmesi için gerekli baskıları yapması gerekiyor."

Komitenin yetkileri

Komitenin yetkilerine ilişkin Ferhan, "Anayasa taslağının onaya sunma yetkisi komitede olacaktır. Taslağın anayasal sisteme entegrasyonunu da komite belirleyecektir." açıklamasında bulundu.

Ferhan, komitenin hazırlayacağı taslağın Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararındaki maddelere uygun olarak yazılacağına dikkati çekti.

Türkiye'ye komitenin oluşumunda gösterdiği ciddi gayretlerden dolayı teşekkür eden Ferhan, "Komite anayasa taslağını hazırlarken, Suriye'de 2012 yılında çıkarılan anayasa da dahil olmak üzere önceki diğer anayasaları gözden geçirmelidir. Bu işlem hem BM kararına hem de Soçi'deki konferansın nihai açıklamasına uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhan, muhaliflerin komitenin çalışma süresinin çok uzaması taraftarı olmadığını da vurguladı.

Muhaliflerin anayasayı yazacak komite için yaklaşık bir yıl önce isim listesi önerdiğini anımsatan Ferhan, bu sürede anayasa yazma çalışmalarına yönelik hazırlık yaptıklarını belirtti.

Anayasa Komitesi

30 Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye'deki krize çözüm bulmak amacıyla Anayasa Komitesi kurulması kararlaştırılmıştı.

23 Eylül'de Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi'nde, 150 kişiden oluşan Anayasa Komitesi üyeleri üzerinde uzlaşı sağlandığı duyurulmuştu.

Anayasa Komitesi üyeleri, 30 Ekim'de Cenevre'de BM gözetiminde ilk kez toplanacak.

Komitede, rejim, muhalifler ve Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden ellişer kişi yer alıyor.

Komiteyi meydana getiren üç listeden on beşer kişi olmak üzere toplam 45 kişi, anayasa yazma çalışmalarını yürütecek. Komitenin, biri rejim, diğeri de muhaliflerden seçilecek ve eşit yetkilere sahip iki eş başkanı olacak.

Yazılan metni onaylayacak karar mekanizması için ise yüzde 75'lik bir oran düşünülüyor.