Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

16.04.2022 10:01
Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesine 31 Mart'a kadar toplam 392 bin 758 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97'si mahkemece sonuçlandırıldı.

Anayasa Mahkemesine 31 Mart'a kadar toplam 392 bin 758 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97'si mahkemece sonuçlandırıldı.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2022'ye kadar geçen süreçteki başvuru istatistiklerini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Anayasa Mahkemesine 392 bin 758 başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97'si sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 79,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte mahkemeye en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. En fazla bireysel başvurunun sonuçlandırıldığı yıl ise 89 bin 651 ile 2017 oldu.

Sonuçlandırılan başvurulardan 267 bin 610'unda kabul edilemezlik kararı veren Yüksek Mahkeme, 28 bin bin 402 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında en az bir ve birden fazla hakkın ihlal edildiğine karar verdiği toplam 28 bin 710 başvurudan 20 bin 318'ini adil yargılanma hakkı oluştururken, bunun oranı yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,6 ile mülkiyet hakkının ihlali, yüzde 8,8 ile ifade özgürlüğünün ihlali, yüzde 2,6 ile özel hayat ve aile hayatının korunması hakkının ihlali, yüzde 1,8 ile kötü muamele yasağı hakkının ihlali ve diğer ihlal kararları izledi.

Yüksek Mahkeme, ihlal sonucuna vardığı kararlardan 11 bin 882'sini 2021'de sonuçlandırırken bunun yıllara göre dağılımındaki oranı yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti.

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31 Mart, Anayasa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı - Son Dakika


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