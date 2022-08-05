İstahed Başkanı Serkan Özbakış: "Yönetmeliğin Kanunsuz ve Hukuksuz Olduğunu Defalarca Dile Getirdik" - Son Dakika
Üye Girişi

İstahed Başkanı Serkan Özbakış: "Yönetmeliğin Kanunsuz ve Hukuksuz Olduğunu Defalarca Dile Getirdik"

05.08.2022 17:26

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresini yönetmelikle değil kanunla düzenlenebileceği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, karara ilişkin “Yönetmeliğin kanunsuz ve hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik. Bundan sonraki süreçte bakanlık, biz sivil toplum kuruluşlarını, sahada çalışan aile hekimlerini, odaları, sendikaları çağırarak mevzuat çalışmalarını birlikte yapmalı” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresini yönetmelikle değil kanunla düzenlenebileceği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, karara ilişkin "Yönetmeliğin kanunsuz ve hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik. Bundan sonraki süreçte bakanlık, biz sivil toplum kuruluşlarını, sahada çalışan aile hekimlerini, odaları, sendikaları çağırarak mevzuat çalışmalarını birlikte yapmalı" dedi.

İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Anayasa Mahkemesi'nin Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Özbakış, şöyle dedi:

"30 Haziran 2021 tarihinde ortaya çıkan ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 'Aile hekimliği sözleşme ve ödetme' yönetmeliği, bizlerin 'ceza yönetmeliği' dediğimiz yönetmelikle bir yılı aşkın süredir mücadelemiz devam ediyor. Bu yönetmeliğin kanunsuz ve hukuksuz olduğu defalarca dile getirdik, çeşitli iş bırakmalar, basın açıklamaları, mitingler gerçekleştirdik aynı zamanda Danıştay'da yürütmeyi durdurma istemli davamızı açmıştık.

"MÜCADELEMİZİ HAKLI BULDUK"

Danıştay, ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğunu düşünerek Anayasa Mahkemesi'ne dosyayı devretti. Anayasa Mahkemesi de bugün açıkladığı kararla konunun anayasaya aykırı olduğunu, aile hekimlerine verilecek cezaların sözleşme fesihlerinin veya sözleşme yenilememe durumlarının kanunla düzenlenmesi gerektiğini, yönetmelikle bunların düzenlenemeyeceğinin kararını verdi. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelemizi haklı buldu.

"DAHA İYİ BİR AİLE HEKİMLİĞİNE BİRLİKTE GİTMELİYİZ"

Bundan sonraki süreçte bakanlık, biz sivil toplum kuruluşlarını, sahada çalışan aile hekimlerini, odaları, sendikaları çağırarak mevzuat çalışmalarını birlikte yapmalı. Daha iyi bir aile hekimliğine birlikte gitmeliyiz. Bunun dışında çıkacak kanun değişiklikleri aile hekimlerini geriye götürmekten sağlık sistemine zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacaktır."

YORUMLAR
500
Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, 3.2 milyon euro bonservis talep ediyor Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, 3.2 milyon euro bonservis talep ediyor 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı BDKK, Türkiye'nin en çok döviz ilinin Yozgat olduğunu açıkladı BDKK, Türkiye'nin en çok döviz ilinin Yozgat olduğunu açıkladı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstahed Başkanı Serkan Özbakış: 'Yönetmeliğin Kanunsuz ve Hukuksuz Olduğunu Defalarca Dile Getirdik' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, 3.2 milyon euro bonservis talep ediyor
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:24 BDKK, Türkiye'nin en çok döviz ilinin Yozgat olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:26:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstahed Başkanı Serkan Özbakış: "Yönetmeliğin Kanunsuz ve Hukuksuz Olduğunu Defalarca Dile Getirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement