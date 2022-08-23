Aym'den Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Ek Ödeme Yapılmamasına 'Ayrımcılık' Kararı

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca tek bir formül var

Anayasa Mahkemesi (AYM), Azerbaycan vatandaşı 6 tıpta uzmanlık öğrencisinin döner sermaye ek ödemesinden mevzuatta düzenleme olmadığı gerekçesiyle yararlandırılmamasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğuna hükmetti. AYM, mahkemelere "Başvurucuların döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasının haklılaştırılması yargı mercilerinin mevzuat hükümlerini anayasal güvenceler ışığında yorumlama yükümlüğüne aykırı olmuştur" uyarısında bulundu.

Azerbaycan yurttaşı tıp öğrencileri Arif Huseynlı, Elbay Bayramlı, Rajap Gulıvey, Sahubi Alishov, Ulvi Majılı, Vusala Yusufova'nın tıpta uzmanlıkta döner sermaye ödemesinin Türk öğrenciler gibi kendilerine de ödenmesi için üniversitelerine yaptıkları başvuruları reddedildi. 6 öğrenci, Ankara İdare mahkemelerinde dava açarak, kendilerine döner sermaye ödenmemesinin ayrımcılık olduğunu ileri sürdü. Üniversiteler savunma yazılarında, yabancı uyruklu öğrencilere döner sermayeden ek ödeme yapılmasını öngören kanun hükmü bulunmadığını bildirdi. İdare mahkemeleri, öğrencilere döner sermaye ek ödemelerinin faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Üniversite yönetimleri kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, ilk derece mahkemelerinin kararlarını bozarak, başvuruların reddedilmesine karar verdi. İstinaf kararında, mevzuatta kimlerin döner sermaye gelirlerinden pay alacağının açıkça düzenlendiği ve yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin kapsamda yer almadığını kaydetti. Öte yandan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararları ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararlarında farklılıklar bulunması nedeniyle dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti. Danıştay, yabancı uyruklu öğrencilerin tıpta uzmanlık döner sermaye ödemesinden yararlanamayacağına hükmederek, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine döner sermaye ödemesi yapılabilmesi için yasal düzenleme bulunmadığından uzmanlık eğitimine devam ederken döner sermaye ödenmesinden yararlanmaları mümkün olmadığı gibi, Türk uyruklu öğrencilerden farklı kontenjanlar kapsamında, farklı bir tıpta uzmanlık eğitimi sınavı girerek uzmanlık eğitimine başladıkları Türk uyruklu öğrenciler ile aynı statüde değerlendirilmelerine de hukuken olanak bulunmamaktadır."

Öğrenciler ise Danıştay'ın bu kararından önce döner sermaye ek ödemesi yapılmaması nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurdu. AYM, öğrencilere yönelik ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek, ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

"ANAYASAL GÜVENCELER IŞIĞINDA YORUMLUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI"

AYM, kararının gerekçesinde şunları belirtti:

"Başvuruculara döner sermaye gelirinden pay verilmesini yasaklayan açık bir kanun hükmü bulunmadığına göre mevzuat hükümlerinin anayasal ilkeler gözetilerek yorumlanması derece mahkemelerinin anayasal görevidir. Bu itibarla ödeme yapılmasını öngören açık bir hükmün bulunmadığı gerekçesiyle başvurucuların döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasının haklılaştırılması yargı mercilerinin mevzuat hükümlerini anayasal güvenceler ışığında yorumlama yükümlüğüne aykırı olmuştur.

Bu durumda tıpta uzmanlık öğrencileri arasında döner sermaye ek ödemesinden yararlanma bakımından Türk vatandaşı olup olmama temelinde yapılan farklı muamelenin nesnel ve haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."