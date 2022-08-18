AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti

Mahkeme CHP'nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve Banka'nın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal istemi gerekçelerini inceledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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