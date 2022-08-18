AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti - Son Dakika
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AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti

18.08.2022 10:54
AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme CHP'nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve Banka'nın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal istemi gerekçelerini inceledi.

Değerlendirmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti - Son Dakika
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