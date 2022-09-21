Aym'den Öğrenim Kredisi Borcunu Ödeyemeyenlere İyi Haber: Taksitleri Ödenmeyen Kredi Borçlarının Tamamı 'İvedi Alacak' Sayılmayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite mezunlarının öğrenim kredisi borçlarının tahsilini düzenleyen yasanın 17. maddesinde yer alan "tekrarında ise tamamı" ibaresini iptal etti. Buna göre; taksitleri ödenmeyen öğrenim kredisi borçlarının tamamı, artık 'ivedi alacak' kapsamında tahsil edilemeyecek. Ancak ilk taksiti ödenmeyen borçların bir yıllık kısmının 'ivedi alacak' olarak tahsiline devam edilebilecek.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan "Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ödenir" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

ANAYASA'NIN 2, 13 VE 35. MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRDÜ

Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin itiraz gerekçesinde, "Başvuru kararında özetle; iki taksitin geciktirilmesi durumunda borcun tamamının muaccel hale gelmesinin (hemen peşin ödenmesi) ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, öğrenim kredisinin eğitim hakkından yararlanabilmek amacıyla kullanıldığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretim fiyatları endeksine göre güncellenen bu kredi borcuna ayrıca gecikme zammı uygulanmasının idare karşısında güçsüz konumda bulunan bireyleri zor duruma düşüreceği, bu durumun sosyal devlet ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği belirtilerek kuralların Anayasa'nın 2, 13 ve 35. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür" denildi.

"TEKRARINDA İSE TAMAMI" İBARESİ ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

AYM, söz konusu kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "tekrarında ise tamamı" ibaresini Anayasa'ya aykırı buldu ve oybirliğiyle iptaline karar verdi.

AYM'nin iptal kararı uyarınca, taksitleri ödenmeyen öğrenim kredisi borçlarının tamamı, artık 'ivedi alacak' kapsamında tahsil edilemeyecek. Ancak AYM aynı cümlede bulunan "birinci defada borçlarının bir seneliği" ibaresini iptal etmediği için ilk taksiti ödenmeyen borçların bir yıllık kısmının 'ivedi alacak' olarak tahsiline devam edilecek.