Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu
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Anayasa Mahkemesi Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu

34 dakika önce

Anayasa Mahkemesi, hissedarı olduğu Bank Asya Katılım Bankasının TMSF'ye devredilmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan kişinin mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, hissedarı olduğu Bank Asya Katılım Bankasının TMSF'ye devredilmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan kişinin mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Bank Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:55 
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