Anayasa Mahkemesi Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu
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Anayasa Mahkemesi, hissedarı olduğu Bank Asya Katılım Bankasının TMSF'ye devredilmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan kişinin mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, hissedarı olduğu Bank Asya Katılım Bankasının TMSF'ye devredilmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan kişinin mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:55
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