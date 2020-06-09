Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık...
Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.
Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: 'Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık... - Son Dakika
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