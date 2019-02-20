Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "2018'de Mahkememize Yapılan 38 Bin Bireysel Başvurunun 35 Binini...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "2018'de Mahkememize Yapılan 38 Bin Bireysel Başvurunun 35 Binini...

34 dakika önce

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nun üyelik yemin töreninde konuştu.

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nun üyelik yemin töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:42 Kaynak: AA

Zühtü Arslan, Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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