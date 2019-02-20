Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "2018'de Mahkememize Yapılan 38 Bin Bireysel Başvurunun 35 Binini...
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-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nun üyelik yemin töreninde konuştu.
-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nun üyelik yemin töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:42 Kaynak: AA
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