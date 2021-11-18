Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Kazakistan'da devlet madalyası verildi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla "devlet madalyası" takdim edildi.

Arslan, başkent Nur Sultan'daki resmi temasları kapsamında Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami ile bir araya geldi.

İlk önce baş başa görüşme gerçekleştiren Arslan ve Mami, daha sonra heyetlerin katıldığı ortak toplantı düzenledi.

Toplantıda Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici de hazır bulundu.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu tür temasları yurt dışına gerçekleştirilen bir ziyaret olarak değil kardeşler arasındaki ziyaret gibi değerlendirdiklerini belirtti.

Ata yurdu Kazakistan'da bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Arslan, "Aslında bu gecikmiş bir ziyaret. Geçen yıl gerçekleştirmeyi istedik ama salgın şartlarında bu olmadı. Bu ziyareti ben hem iki ülke arasındaki ilişkilere hem iki mahkeme kurumu arasındaki ilişkilere çok önemli katkılar sağlayacağını umuyorum." dedi.

Arslan, Türkiye ile Kazakistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilerin, hem ikili iş birliği anlaşması hem de Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği çerçevesindeki ortak çalışmalarla geliştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu vesile ile son 2 yıldır Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği dönem başkanlığını yürüterek, salgın şartlarına rağmen birliğin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayan Kazakistan'ı son derece verimli çalışmaları için tebrik ediyorum. Ayrıca belirtmem gerekir ki Kazakistan Anayasa Konseyi mahkememizin yaklaşık 9 yıldır devam ettirdiği uluslararası yaz okuluna çok önemli katkılar yapıyor. Her yıl katılım sağlıyor ve bu katılımlarla da Kazakistan Anayasa Konseyi'nin tecrübelerini bizlerle paylaşıyor."

Anayasanın üstünlüğünü sağlama ve bireylerin temel haklarını korumakla yükümlü olan kurumları temsil ettiklerini aktaran Arslan, "Anayasa Mahkemesi veya Anayasa Konseyi ismi ne olursa olsun bu tür kurumlar Anayasa'nın üstünlüğünü sağlamaya yönelik olarak kurulmuş olan kurumlardır. ve temel vazifeleri de bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Dolayısıyla farklı isimler altında olsa da aynı işi yapıyoruz. Bu anlamda, bu tür görüşmelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tecrübe paylaşımı ve bilgi paylaşımı demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami de Zühtü Arslan başkanlığındaki Türk heyetiyle bir araya gelmekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin ortak konular üzerinde iş birliği geliştirme açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mami, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu görüşme, iki ülke anayasa kurumları arasındaki karşılıklı dostluğa dayalı iş birliğini temsil ediyor." dedi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen törende Mami, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'a "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. yıl dönümü devlet madalyasını" takdim etti.

Mami, söz konusu madalyanın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla anayasal değerlere sağladığı katkılardan dolayı verildiğini aktardı.

Arslan da Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in "Adalet tüm iyiliklerin anasıdır" sözleriyle teşekkür etti.

Kazakistan temasları kapsamında Başkan Arslan'a Başkanvekili Kadir Özkaya, üye İrfan Fidan ve Özel Kalem Müdürü Orhan Yalınız eşlik ediyor.

Arslan ve beraberindeki heyet, Nur Sultan'dan sonra Almatı ve Türkistan'da da çeşitli temaslarda bulunacak.