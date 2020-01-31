Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.
Arslan, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Strazburg'da, Buric ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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