Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Arslan, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Strazburg'da, Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.