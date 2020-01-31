Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Arslan, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Strazburg'da, Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Zühtü Arslan, Strazburg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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