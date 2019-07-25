Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi...
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi.
Anayasa Mahkemesi Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:40 Kaynak: AA
Başkanı Arslan: "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi."
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