Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Mardin'de
34 dakika önce
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Mardin'e geldi.
Anayasa Mahkemesi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan
, Mardin
'e geldi.
Arslan, Mardin Valisi Mustafa Yaman
'ı makamında ziyaret eden Arslan daha sonra geldiği Midyat
'ta beraberinde Vali Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş
, İl Jandarma
Alay komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin
, Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit
Kaymakamı Rızvan Eroğlu ile Midyat Meslek Yüksekokulu'na geçti.
Burada "kuyumculuk ve takı tasarım atölyesini" gezen Arslan'a usta öğreticiler telkari işlemeciliği hakkında bilgi verdi.
Arslan ve beraberindekiler ardından ilçedeki tarihi mekanları gezdi.
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