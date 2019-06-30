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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Mardin'de

34 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Mardin'e geldi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Mardin'de, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Mardin'e geldi.
Arslan, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Arslan daha sonra geldiği Midyat'ta beraberinde Vali Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Rızvan Eroğlu ile Midyat Meslek Yüksekokulu'na geçti.
Burada "kuyumculuk ve takı tasarım atölyesini" gezen Arslan'a usta öğreticiler telkari işlemeciliği hakkında bilgi verdi.
Arslan ve beraberindekiler ardından ilçedeki tarihi mekanları gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Mustafa Yaman, Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi, Mardin, Kültür Sanat
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