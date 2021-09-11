AYM Başkanı Arslan, AİHM adli yıl açılışına katıldı - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, 9-11 Eylül'de Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarda bulunup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) adli yıl açılışına katıldı.

AYM heyetinde Zühtü Arslan'a, üye Basri Bağcı ile başraportör Aydın Şimşek eşlik etti. Ziyaret kapsamında ilk gün AİHM uzman hukukçuları ve AİHM yargıcı Saadet Yüksel ile bir araya gelen AYM heyeti, 2'nci gün AİHM Başkanı Robert Spano ile görüştü ve AİHM adli yıl açılış programına katıldı.