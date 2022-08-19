Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Moğolistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilere ve AACC'nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Zühtü Arslan 'a nişan verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi okundu.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da devlet nişanı tevcih edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.