Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde - Son Dakika Dünya

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde

6 saat önce

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg’da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde, System.String[]

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg'da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.


Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı organları temsilcileriyle yapılan düzenli istişarelerin önemli olduğu söyledi.

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Anayasa Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Zühtü Arslan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:07 
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