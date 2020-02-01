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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde
6 saat önce
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg’da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg'da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.
Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı organları temsilcileriyle yapılan düzenli istişarelerin önemli olduğu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:07
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