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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

45 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre 8 Ekim'de yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçildi.

Kömürcü, 26 Ekim'de Başkanvekilliği görevine başlayacak.

Özgeçmişi

Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955 tarihinde İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kömürcü, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Hakim adaylığını Çorum'da sürdüren Kömürcü; sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Mart 2003'te seçilen Recep Kömürcü, 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Recep Kömürcü, evli ve iki çocuk babası.

Anayasa Mahkemesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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