Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

17 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapılmıştı. Seçim sonucunda üye Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirilmişti.

Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.

Kadir Özkaya'nın özgeçmişi

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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