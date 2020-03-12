Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya getirildi.

Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.

Özgeçmişi

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.

Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
16:58 Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 kişi kurtarıldı
16:57 "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yapıldı
16:57 AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi
16:56 Zabıta corona fırsatçılarına göz açtırmıyor
16:56 Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]