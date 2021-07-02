Üye Girişi
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti Açıklaması - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti Açıklaması

02.07.2021 11:32
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti Açıklaması, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptal talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptal talebini reddetti.

CHP, 14 Haziran 2018 tarihli ve 699 sayılı KHK'nin tümünün iptali, bu talebin reddedilmesi halinde maddelerinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, KHK'nin tümünün iptal talebini oy birliğiyle, maddelerin iptal talebini ise oy çokluğuyla reddetti.

Kararda, 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle yeni bir hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulu kaldırılarak yürütme yetkisi ve görevinin tek başına Cumhurbaşkanına verildiği, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.

6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin genel itibarıyla yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu belirtilen kararda, anılan hususlarda Anayasa'da KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı anlatıldı.

Dava dilekçesinde, KHK çıkarma yetkisinin ancak ivedilik gerektiren konularda TBMM'nin hızlı hareket edemeyeceği durumlarda ve zorunluluk arz eden hallerde kullanılması gerektiğinin ileri sürüldüğü aktarılan kararda, şöyle denildi:

"Anayasa'da, KHK çıkarılabilmesi için acil, ivedi ve zorunlu bir durumun olması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu itibarla KHK'lerin Anayasa'ya uygunluğunun incelenmesinde Anayasa'da öngörülmeyen yeni şartlar ihdas edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yetki kanunu ve buna bağlı olarak KHK çıkarılmasını gerektiren acil, ivedi ve zorunlu bir durumun olup olmadığının incelenmesi, Anayasa'da öngörülen çerçevenin dışına taşacak ölçüde bir denetim yapılması anlamına gelebilecektir. Açıklanan nedenlerle KHK'nin tümü Anayasa'ya aykırı değildir, iptal talebinin reddi gerekir."

Yüksek Mahkeme, maddelere yönelik incelemesinde de iptal talebinin reddini kararlaştırdı.

Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak 11:35 Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı 11:25 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement