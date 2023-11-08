Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal istemini oyçokluğu ile reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis cezası öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul'da görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

İPTAL İSTEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

MADDE NELERİ KAPSIYOR?

TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu: "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."