Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti

13.07.2023 18:57

Anayasa Mahkemesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerin bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu reddetti. İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Kamuoyunda "e-ticaret kanunu" olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini reddetti.

İPTAL İSTEMİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündemine kamuoyunda "e ticaret kanunu" olarak bilinen, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı. Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti.

GEREKÇESİ SONRA YAZILACAK

İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu. Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika


Son Dakika
20:56 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti
20:52 Galatasaray, Angelino transferini resmen bitirdi! İşte alacağı ücret
20:46 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar
20:42 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacakları iddia ediliyor
20:29 ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı
20:26 İşlem görmeye başladı! New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çaldı
20:10 Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Görüştü
20:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Yunanistan'da kriz yarattı! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar
18:57 Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti
18:55 Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 21:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement