Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başkanlık Seçimi Gündemiyle Toplandı
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.
Anayasa Mahkemesi
Genel Kurulu, Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan
'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah gerçekleştirilen ilk tur oylamada hiçbir üye başkanlık için gereken çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya öğleden sonra devam edilecek.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, Arslan'dan boşalacak başkanlık için yapılacak seçimin, görev süresinin sona ereceği 10 Şubat 2019'dan önceki iki ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülüyor.
Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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