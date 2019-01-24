Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başkanlık Seçimi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başkanlık Seçimi

55 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye, çoğunluğu sağlayamadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başkanlık Seçimi, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye, çoğunluğu sağlayamadı.

Alınan bilgiye göre, Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplanan Genel Kurulun öğleden sonra yaptığı toplantılarda da hiçbir üye gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Oylamalara yarın devam edilecek.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyor. Arslan'ın görev süresi 10 Şubat'ta dolacak.

Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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